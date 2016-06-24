Ярославль, 24 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Супруг сотрудницы полиции Натальи Ивась, чье тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 20 июня в квартире в поселке Щедрино Ярославского района, признался в ее убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Наталья Ивась

«По словам мужчины, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в приступе ревности задушил женщину», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском Следственном комитете.

После совершения преступления 41-летний мужчина, являющийся, по сведениям корреспондента ИА REGNUM, гражданином Украины, попытался скрыться. Его задержали в Брянске и доставили в Ярославль. 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу — пока до 20 августа.

В Ярославском Следственном комитете отмечают, что пока мужчина находится в статусе подозреваемого. Обвинение ему будет предъявлено уже на следующей неделе.