Красногорск, 24 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В загородном подмосковном отеле «Ателика Липки» 13-летнего подростка засосало лицом в слив бассейна, сообщает «Лайф».

StockSnap Бассейн

15 июня, во время отдыха в отеле, мальчик плавал в детском бассейне полуметровой глубины. Во время ныряния его засосало лицом в сливное отверстие бассейна, с которого кто-то из отдыхающих сдвинул предохраняющую решетку.

Врачи скорой помощи, вызванной сотрудниками отеля, диагностировали у ребенка контузию глаз и обширную гематому лица.

После оказания первой помощи мальчик был направлен в Морозовскую детскую больницу, где был осмотрен дежурным окулистом и прошел необходимые в таком случае процедуры.

Сообщается, что своевременная врачебная помощь спасла ребенку зрение. В данный момент подросток находится на амбулаторном лечении и уже идет на поправку.