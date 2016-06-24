Москва, 24 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. 24 июня 50 тысяч выпускников Москвы празднуют получение аттестата. Для проведения торжественных балов власти города организовали несколько крупных площадок: в парке Горького, Александровском саду, на Сапожковской площади, в Кремлевском дворце, на Красной площади, в Гостином дворе и Лужниках. Выпускников ждут концерты, танцы, конкурсы, фейерверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Школьный вальс». реж. Павел Любимов. 1977. СССР Последний звонок

По заявлению организаторов, праздничная программа будет впечатляющей. Для школьников выступят популярные отечественные и зарубежные артисты. В 2016 году для участия в выпускном пригласили рекордное количество коллективов и звезд эстрады, — более 150. В течение праздника также задействуют различные установки для создания спецэффектов: от генераторов тяжелого дыма до лазерного шоу.

Праздник начнется у Кутафьей башни. Здесь установят две большие рамки, чтобы выпускники смогли сфотографироваться всем классом на фоне Кремля. У центрального подъезда Государственного Кремлевского дворца выпускников будут ждать «красная дорожка» и духовой оркестр.

Главной праздничной площадкой станет Парк Горького. Вход в парк украсит красная дорожка, а на сцене выступят L'One, Tesla Boy, Градусы, Глюкоза, Бьянка и Guru Groove Foundation. Также, одиннадцатиклассники смогут принять участие в звуковом и танцевальном флешмобах, а в зоне «Кинотеатр» увидеть спецэффекты, которые используют на киносъемках.

В субботу, 25 июня, все выпускники смогут продолжить гуляния на территории комплекса «Сетуньский стан», где пройдет грандиозный хип-хоп концерт. В парке «Сокольники» в этот же день можно будет принять участие в мастер-классах и соревнованиях, посмотреть на трюки лучших спортсменов и райдеров столицы. В парке Победы будут работать диджеи, а в Перовском парке пройдет театральный марафон. Праздник завершится концертом.

Что касается обеспечения безопасности, то, как заявил ранее руководитель департамента образования Исаак Калина, столица задействует сразу несколько городских спецслужб.

«Департамент культуры, департамент здравоохранения, научно-практический центр медицинской помощи, МЧС, МВД, Роспотребнадзор — весь город в лице этих структур будет обеспечивать безопасность на выпускных», — пояснил Калина.

Кроме того, как минимум по двое сотрудников правоохранительных органов будут закреплены за каждой школой, на территории которых употребление спиртных напитков запрещено, а на всех праздничных площадках организуют контрольно-пропускные пункты.

Так, к продаже запрещены алкогольные напитки и напитки в стеклянных бутылках. Также сотрудники полиции не пропустят на площадки выпускников в состоянии алкогольного опьянении и посторонних лиц.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в помощь полицейским выделили спасателей и пожарных. Сводный отряд из семи аварийно-спасательных групп будет патрулировать московские водоемы, а по городу будут дежурить более 20 дополнительных бригад «Скорой помощи».

В связи с праздничными мероприятия в столице перекроют часть центральных улиц города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Москвы, с 9:00 23 июня до 6:00 25 июня будет закрыт для движения Рыбный переулок; с 23:15 24 июня и до окончания бала будет перекрыта улица Ильинка; с 16:00 до 20:00 будет ограничено движение по Моховой. Ветошный переулок перекроют с 16:00 24 июня до 6:00 25 июня.

Напомним, в 2015 году выпускные вечера проходили 19−20 июня и были посвящены известным историческим личностям: силачу Ивану Поддубному, учёному Михаилу Ломоносову, поэту Владимиру Маяковскому, космонавту Юрию Гагарину и многим другим. Участвовали в праздничных мероприятиях около 49 тысяч выпускников.