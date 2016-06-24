Москва, 24 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Россия не ждёт от Евросоюза новых референдумов, поскольку не состоит в этом союзе. Об этом 24 июня журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы вообще ничего не ждем. [Евросоюз — ] это организация, в которой мы не состоим», — сказал Лавров.

По его словам, «то, что вслед за британским референдумом политические силы в разных странах Евросоюза говорят, что они тоже хотят такой референдум организовать — это чисто внутреннее дело соответствующих стран и Евросоюза».

Лавров также подчеркнул, что он не знает, «что такое «слабая» Европа и что такое «сильная» Европа», а также «является ли решение, которое принял британский народ, решением, которое ослабит или усилит Европу»: «Надо посмотреть».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.