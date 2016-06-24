Лондон, 24 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Решение премьер-министра Дэвида Кэмерона уйти в отставку после поражения на референдуме о членстве в ЕС ставит точку на шестилетней эпохе его правления, в ходе которой были взлеты и падения, а также крайне спорные моменты, сообщает The Independent.

DFID Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон

По случаю объявления об отставке главы правительства журналисты решили напомнить читателям наиболее заметные скандальные события его правления.

Так, журналисты припомнили главе Консервативной партии то, что он состоял в элитном клубе Bullingdon. Когда факт его обеспеченного происхождения вышел на первый план, под сомнение попала способность Кэмерона решать проблемы, с которыми сталкиваются представители менее привилегированных классов британского общества.

Не забыли премьер-министру и случай, когда он забыл свою дочь в пабе. Оказывается, что несмотря на всю свою охрану, нянек и прислугу, глава правительства все-таки смог оставить свою дочь в одном из питейных заведений в Бакингемшире.

Также непонимание у избирателей Соединенного Королевства вызвало заявление Кэмерона, что он не знает стоимости буханки хлеба, поскольку делает его самостоятельно дома.

Не стоит забывать, считают журналисты, что после гибели тысяч беженцев, пытавшихся пересечь Средиземное море, Кэмерон назвал мигрантов, находящихся в «джунглях» поблизости от французского Кале, «кучкой мигрантов». Усугубило ситуацию тогда и то, что замечание было сделано в день памяти жертв Холокоста.

Сильнее всего правление Кэмерона запомнилось «пиг-гейтом», названным так по аналогии с Уотергейтом, стоившим президенту Никсону поста главы Белого дома. Скандал разгорелся, когда бывший друг главы британского правительства написал неофициальную биографию Кэмерона, в которой утверждал, что, будучи в университете, будущей премьер-министр «вставил часть своей интимной анатомии» в рот мертвой свиньи в рамках церемонии инициации.