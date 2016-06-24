Ярославль, 24 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области предлагает новый этап оптимизации медучреждений региона. Этот вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета Ярославской облдумы. Таким способом предлагается решить проблему недофинансирования медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

больница в Большом селе

Как рассказал депутатам директор регионального департамента здравоохранения Михаил Осипов, в 2016 году территориальный норматив стационарной медицинской помощи был сформирован в соответствии с федеральными требованиями. Однако это привело к снижению объемов медпомощи на 4,7% по сравнению с прошлым годом. На финансовое обеспечение дополнительного объема медицинской помощи требуется дополнительно 260 миллионов рублей из областного бюджета.

«Чтобы наше здравоохранение продержалось до конца текущего года из бюджета надо выделить более 500 миллионов рублей. Это деньги на лекарства, на подготовку лечебных учреждений к зиме, на содержание больниц и, самое главное, на стимулирующие выплаты, потому что без них зарплата врачей серьезно сократилась. Депутаты также должны взять на контроль проблему использования пустующих больничных площадей», — отметила председатель комитета ЯОД по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова.

Чтобы сбалансировать деятельность медучреждений, областной департамент здравоохранения предлагает несколько решений, но все они направлены на реорганизацию и сокращение. В частности, рассматривается возможность реорганизовать стационарные службы Ярославской ЦРБ и больницы № 7 Ярославля, городские больницы №3 и №4 города Рыбинска, а также сократить терапевтические койки в районных больницах. Как уверяет Михаил Осипов, эти меры не приведут к снижению доступности и качества медицинской помощи.

«Мы сейчас спокойно говорим, а надо кричать. У нас и так катастрофа, а предлагают еще сократить… Как же дальше людей лечить?» — выражает недоумение депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева.

Между тем, за последние пять лет коечный фонд больниц Ярославской области сократился на 2081 место. В облздраве считают, что эти потери частично уравновешены увеличением числа коек в дневных стационарах — в текущем году число таковых составило 2237. Однако для выполнения рекомендаций Минздрава РФ коечный фонд региона необходимо сократить еще на 1341 место.