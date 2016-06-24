Путин: Россия ответит позитивом на позитив Евросоюза
Ташкент, 24 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. «Минские соглашения», подписанные в феврале 2015 года, не имеют альтернатив. Об этом 24 июня журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, «Россия ответит позитивом на позитив Евросоюза», а ждать от России выполнения «Минских соглашений» «нелепо», поскольку их выполнение зависит от воли Киева.
Путин также выразил сомнения в том, что референдум в Великобритании каким-то образом повлияет на санкционную политику Запада.
Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.