Ташкент, 24 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. «Минские соглашения», подписанные в феврале 2015 года, не имеют альтернатив. Об этом 24 июня журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, «Россия ответит позитивом на позитив Евросоюза», а ждать от России выполнения «Минских соглашений» «нелепо», поскольку их выполнение зависит от воли Киева.

Путин также выразил сомнения в том, что референдум в Великобритании каким-то образом повлияет на санкционную политику Запада.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.