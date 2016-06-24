Москва, 24 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Референдум по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС) является внутренним делом жителей страны. Об этом, как передают «Ведомости», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Descrier Великобритания без Евросоюза

При этом глава правительства добавил, что результаты этого референдума имеют значение не только для Британии и ЕС, а в целом для мировой экономики.

«Уже упала цена на нефть, — сказал Медведев. — Курс фунта, евро тоже находится под давлением. Очень серьезно повысилась волатильность рынков сырья и фондовых рынков. Нас, конечно, это не радует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в ЕС. По итогам голосования стало известно, что победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода страны из ЕС.

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