Москва, 24 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Спецслужбы получили информацию о теракте, готовящемся членами террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) в концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве, сообщает 24 июня Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Концертный зал имени П.И. Чайковского

В соответствии с данными, оказавшимися в распоряжении издания, банду возглавляют террорист по кличке Гарик, а также граждане Узбекистана Абдалла Абдерахмун и Шахзод Бердиев, отправленные из Сирии для подготовки теракта. Отмечено, что младший брат Бердиева, будучи террористом-смертником, погиб во время атаки.

Террористы намерены атаковать филармонию в центре столицы путем самоподрывов смертников в июне этого года. В связи с этим в здании Консерватории имени Чайковского будут усилены меры безопасности, кроме того, будут предприняты дополнительные меры по задержанию боевиков и предотвращению теракта.

Информация о планах бандитов была передана в центр противодействия экстремизму МВД России и ФСБ.