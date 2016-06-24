Киев, 24 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Украинский депутат Анна Гопко, узнав о результатах прошедшего в Великобритании 23 июня референдума, заявила, что место в Европейском союзе, которое освободится после Brexit, готова занять Украина: европейский континент необходимо спасать. Об этом парламентарий написала в своём Facebook.

zn.ua Вход Украины в Евросоюз

«Британия выходит — Украина заходит? Спасать Европу как континент», — написала Гопко.

Гопко пояснила, почему нужно спасать ЕС. Теперь, как она считает, когда Великобритания выйдет из ЕС, на всю Европу будет усилено давление со стороны Москвы. Проблемы Украины при этом отойдут на второй план. Чтобы такого не произошло, Берлину следует предупредить события и срочно включить Украину в ЕС.

«Ну, и для нашей власти это предостережение: мир меняется и, если не консолидируемся, то можем оказаться в забвении. А с войной на Востоке самостоятельно не победить агрессора …» — написала Гопко.

Депутат предостерегла Брюссель и Берлин: ЕС может лишиться не только британцев, но и украинцев.

«Потому что сейчас ЕС и Берлин со своим играми о затягивании с предоставлением Украине безвизового режима (ведь мы выполнили все требования) доиграется до того, что наши люди тоже не захотят в Европу, потому что ЕС непредсказуем и не сдерживает обещаний», — написала она.

Напомним, референдум по выходу Великобритании из состава ЕС состоялся накануне, 23 июня. Большинство граждан страны поддержало Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня большая часть экспертов и политиков негативно отреагировали на результаты британского. За последние три месяца это уже второй референдум, который идёт вразрез с интересами Киева. Напомним, в апреле на консультативном референдуме жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Украины и ЕС.

24 июня президент Украины Пётр Порошенко выразил опасения относительного того, что Brexit сделает невозможным дальнейшее продолжение санкций в отношении Москвы.

Читайте также:«Сбывается золотая мечта Кремля»: В Киеве траур от итогов Brexit