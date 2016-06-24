Ташкент, 24 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза будет иметь последствия как для Европы, так и для России. Об этом 24 июня журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, Россия «никогда не высказывалась, не вмешивалась, не влияла и не пыталась влиять» на референдум в Великобритании.

Путин также выразил уверенность в том, что рынки после выхода британцев из ЕС «просядут», но в среднесрочной перспективе всё равно восстановятся.

При этом глава государства подчеркнул, что проблемы в Европе обострились из-за миграционного кризиса.

Президент также отметил, что после Brexit заявлять о позиции РФ никто не имеет права, поскольку это является проявлением «низкого уровня политической культуры».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.