Ярославль, 24 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Ярославле к новому учебному году будут отремонтированы 167 школ и детских садов. На 17 объектах работы уже завершены и приняты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города. Все ремонты должны быть закончены до 1 августа — после этого начнется комиссионная приемка образовательных учреждений к началу учебного года.

фото сайта city-yaroslavl.ru

По словам директора департамента образования мэрии Ярославля Александры Ченцовой, финансирование ремонтных работ осуществляется из разных источников: 71 млн рублей — средства городского бюджета (из них 19,9 — софинансирование на обустройство спортивных площадок), 30 млн — средства из резервного фонда по обращению депутатов муниципалитета города Ярославля, 64 млн рублей — финансирование из областного бюджета (из них 22 млн руб — на обустройство спортивных площадок). Также регион выделяет более 33 млн рублей в качестве субсидии на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений.

В целом же расходы распределяются следующим образом: 42,3 млн рублей — на оборудование спортплощадок, 8,9 млн — ремонт пищеблоков и приобретение кухонного оборудования, 22,2 млн — установка и ремонт ограждений, 12,1 млн рублей — ремонт кровель, 3,9 миллиона — замена оконных блоков, 2,5 — установка систем видеонаблюдения, 6,5 млн — обеспечение пожарной безопасности, прочие работы — 66,9 млн рублей.

Очевидно, что те или иные работы будут проводиться в ограниченном количестве школ и садиков. При этом ярославцы продолжают жаловаться на то, что с них собирают деньги на ремонт в учреждениях, где учатся или воспитываются их дети.

«Обычно такие поборы проводятся под прикрытием благотворительных взносов, но, как правило, они не добровольны. Например, в школе, где учится мой ребенок, то и дело собирают деньги на новые окна. Отделывали фасад — кто-то краску покупал. Поэтому непонятно — на что выделяются бюджетные средства? И если они выделяются, то почему школы и садики собирают деньги с родителей?» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Залия Димитриевская.