Красноярск, 24 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. 24 июня Красноярск приступил к празднованию своего 388-летия. Главным сигналом к началу празднования Дня города стала церемония поднятия флага на Караульной горе во время традиционного полуденного выстрела пушки. В ходе церемонии красноярцев поздравил мэр Эдхам Акбулатов.

Василий Суриков. Вид Красноярска. 1887

«388 лет исполняется нашему любимому городу — это почти четыре века, гигантский калейдоскоп исторических событий, миллионов человеческих судеб. Караульная гора — особое место в нашем городе: многие поколения красноярцев смотрели отсюда на наш город, наблюдали за его развитием, признавались в любви, строили планы на будущее, здесь любил работать наш великий земляк Василий Иванович Суриков, здесь наблюдал солнечное затмение великий русский ученый Александр Попов. Древние хроники говорят, что еще три века назад здесь проходили народные гулянья, которые завершались большим фейерверком. Мы храним эти исторические традиции, и не случайно празднование каждого Дня города начинается здесь с выстрела караульной пушки», — сказал он.

После церемонии в ходе общения с журналистами глава города рассказал об уникальности нынешнего праздника. «Очень важно, чтобы праздник был интересным для горожан. Это традиционный праздник, мы все привыкли, что это — знойное лето, хорошая погода, и я надеюсь, что в этом году тоже будет так. Нынешний, 388 день рождения города Красноярска, проходит совместно с пятым Международным фестивалем стран Азиатско-Тихоокеанского региона — это один из подарков горожанам», — заявил он, отметив, что в этом году празднование Дня города совпало с очередной годовщиной парада победы.

«В эти июньские дни состоялся парад Победы, и это лишний повод сказать великое спасибо нашим ветеранам, тем людям, которые отстояли победу в той кровавой войне, которые восстанавливали экономику нашей страны, восстанавливали город Красноярск, строили новые заводы. Город Красноярск — это город-труженик, который в годы Великой Отечественной войны создавал и ковал победу в тылу. Обращаясь к истокам, конечно же, нельзя не думать о будущем, поэтому нынешний День города будет ознаменован, в том числе чествованием наших выпускников красноярских школ», — отметил Эдхам Акбулатов.

Отметим, что в нынешнем году День города в Красноярске пройдет под эгидой молодежных инициатив. 25 июня в голоде состоится чествование золотых медалистов и лауреатов премии главы города. В рамках празднования пройдёт Молодёжный парад творчества, состоятся кросс и чемпионат по ношению жен, выставка ретро-автомобилей, посвящение в казаки, танцевальный флешмоб, рок-фестиваль под открытым небом, концерт оперной певицы, многое другое. Завершится праздник впечатляющим фейерверком.