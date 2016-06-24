Москва, 24 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс доллара США и понизил курс евро к рублю на выходные и понедельник, 27 июня. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

Курс доллара США вырос на 1,2075 рубля и до 65,5287 рубля. Евро потерял 24,34 коп. и составил 72,6582 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанной по официальным курсам Банка России, составила 68,7370 рубля, она выросла на 55,46 коп.

Ранее в ходе торгов биржевой курс доллара резко вырос к рублю на фоне итогов референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС.