Москва, 24 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Новым полигоном твёрдых бытовых отходов в Чувашии займётся Генпрокуратура, ФАС и Минстрой России. Соответствующее поручение о проведении проверки «обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами» дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания межрегионального форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Регионы», состоявшегося 25 апреля 2016 года. Одно из них касается функционирования нового полигона твёрдых бытовых отходов в Новочебоксарске, который обслуживает три муниципалитета — Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район.

Президент Владимир Путин дал поручение Генеральной прокуратуре России совместно с ФАС России и Минстроем России «провести проверку обоснованности установления размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении такой деятельности, в частности в г. Чебоксары». Ответственность непосредственно возложена на руководителей ведомств Юрия Чайку, Игоря Артемьева и Михаила Меня. Проверку поручено провести в срок до 15 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Йошкар-Оле на пленарном заседании ОНФ президенту Владимиру Путину пожаловались на 16-кратный рост тарифов после запуска нового полигона ТБО в Новочебоксарске. «Естественно, я сейчас прокомментировать это никак не могу. Но я вам обещаю, что точно совершенно с этим разберусь, знаю, кому это поручить. И надеюсь, что эта проверка будет проведена быстро и эффективно», — пообещал тогда Владимир Путин.

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Отметим, что после данного поручения президента объяснения от чувашских чиновников последовали только через сутки. Первым пространно прокомментировал глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей пресс-конференции, категорически опровергнув 16-кратный рост и расплывчато сообщив, что «максимум увеличение за сбор, за вывоз, в конечном счёте — за утилизацию мусора» составило 50%: «Для юридических лиц — 26%, для физических лиц, начиная с 25% до 40%». Затем глава республики и вовсе заявил, что сбор, вывоз, утилизация ТБО в удельном весе общих тарифов в расходах семейного бюджета занимает «2−3%, по отдельным территориям может быть 4−4,5%», и «это вообще не так значимо». Конкретных цифр глава Чувашии избегал.

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Напомним, 14 июня Чувашию посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который провёл окружное совещание по вопросам обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами производства и побывал на новом полигоне в Новочебоксарске. Тогда заявлялось, что об итогах визита он доложит президенту Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусорный» рынок в Чувашии продолжает лихорадить. Антимонопольная служба Чувашии в очередной раз отложила рассмотрение дела в отношении Минприроды республики и ЗАО «Управление отходами» (филиал в Новочебоксарске) по подозрению в действиях по «необоснованному росту» стоимости услуг «по хранению ТБО» (твёрдых бытовых отходов). Помимо этого, в отношении компании продолжается рассмотрение дела о навязывании невыгодных условий договора. Между тем, глобальный для Чувашии вопрос по сбору и захоронению мусора, связанный со строительством нового полигона ТБО и доведённый до президента России Владимира Путина, обнажил ряд конфликтов в регионе. Начавшийся с экономических распрей, он потянул за собой политические и социальные вопросы.

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