Москва, 24 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Рой пчел весом около 3−4 кг, обнаруженный на территории детского сада, перемещен в безопасное для людей место, сообщает 24 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

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Сообщение об обнаружении пчелиного роя на территории дошкольного учреждения в Ново-Переделкино поступило на горячую линию МЧС в 10:58. Спасатели, прибывшие к зданию детского сада по адресу: улица Шолохова, дом 9, корпус 2, обнаружили скопление насекомых на дереве, на высоте 6 м над землей.

Чтобы обезопасить малышей от возможных укусов пчел, сотрудники МЧС аккуратно собрали насекомых в емкость и вывезли их в лесной массив. Никто из воспитанников детсада не пострадал.