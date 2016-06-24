Москва, 24 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В России за 5 месяцев 2016 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 5,8% (+130,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 377 тыс. тонн, сообщили в Минсельхозе РФ.

(сс)21150 Птица .Курица

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации составило 14,2 млрд штук яиц, что на 4,3% (+589,4 млн штук) больше уровня соответствующего периода прошлого года.

По данным Росстата средние цены сельскохозяйственных производителей на реализованное мясо птицы и яйцо в стране в мае 2016 года составили: 95,73 руб./кг и 36,61 руб./дес. соответственно.

Основной прирост объема производства мяса птицы в сельскохозяйственных организациях обеспечили: Брянская, Пензенская и Московская области, Ставропольский край и Республика Мордовия.

Основной прирост объема производства яиц достигнут в Республике Башкирия, Ростовской и Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях.