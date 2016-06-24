Лондон, 24 июня, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Великобритании предлагают провести повторный референдум по вопросу выхода страны из состава Евросоюза (ЕС). Соответствующая петиция, как пишет The Independent, зарегистрирована на сайте парламента Британии.

liz west Референдум

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительство Великобритании применить правило, согласно которому если та или иная сторона референдума наберет меньше 60% при явке в менее 75%, должен быть проведен второй референдум», — указано в петиции.

На момент публикации статьи, на сайт, где размещена петиция, невозможно зайти, что, по всей видимости, связано с огромным числом желающих поддержать проведение очередного плебисцита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе (ЕС) состоялся в четверг, 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС.

После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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