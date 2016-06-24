Ереван, 24 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна, Католикоса всех армян Гарегина Второго 24 июня в Армению прибыл Папа Римский Франциск.

president.am Папа римский Франциск в ереванском аэропорту «Звартноц»

Девиз визита Верховного понтифика в Армению: «Визит в первую христианскую страну». В официальной эмблеме визита использованы библейский Арарат и имеющая исключительное значение для распространения христианства в Армении святыня — монастырь Хор Вирап.

В ереванском аэропорту «Звартноц» состоялась официальная церемония встречи Папы Римского. Понтифика встречали президент Серж Саргсян с супругой и Католикос всех армян Гарегин Второй. В составе официальных встречающих делегаций были государственные должностные лица, дипломаты, епископы Армянской Апостольской и Католической церквей.

В аэропорту Папу Франциска исполнением средневековых армянских шараканов приветствовали воспитанники хора «Маленькие певцы Армении». Дети в национальных костюмах преподнесли Папе Римскому армянские абрикосы и включенный в списки нематериального наследия ЮНЕСКО армянский лаваш.

После состоявшейся в президентском зале аэропорта «Звартноц» короткой беседы с президентом страны, понтифик отправился в Святой Первопрестольный Эчмиадзин, где состоялась церемония приветствия.

Армянские телеканалы ведут прямую трансляцию визита Папы римского (трансляция доступна на русском).