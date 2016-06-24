Ижевск, 24 июня, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В бюджете Ижевска закончились средства, заложенные на оплату уличного электрического освещения. Глава города Юрий Тюрин отметил, что в связи с режимом жесткой экономии фонари на центральных улицах города не работают с 1 до 5 часов ночи, сообщает ИА «Удмуртия».

binhob Фонарь. Ночь

«У нас введен сейчас режим жесткой экономии. У нас есть ограничения по свету с часу ночи до пяти утра», — сказал Тюрин. Однако он добавил, что в рамках последней сессии Гордумы столицы Удмуртии внесены изменения в бюджет, которые в том числе учитывают расходы на освещение улиц. «Сегодня мы их увеличили, и будем освещать», — заверил градоначальник.

По словам Тюрина, принятые изменения предполагают увеличение ассигнований Дорожного фонда Ижевска на 52 млн рублей за счет целевого кредита из республиканского бюджета. Глава города пояснил, что только на обслуживание дорожной инфраструктуры, которое включает и освещение дорог, в городском бюджете не хватало 282 млн рублей.

«Нам кредит выделил целевой глава региона на Дорожный фонд — 52 млн рублей, потому мы и увеличиваем этот фонд, чтобы спокойно дожить до конца года», — отметил Тюрин.

Кроме того, подчеркнул глава города, ассигнования увеличились также с учетом необходимости погашения кредиторской задолженности и подготовки школ Ижевска к зиме.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, по состоянию на 1 июня текущего года объем муниципального долга Ижевска достиг 5,143 млрд рублей.

При этом в структуре долговых обязательств 89,4% или 4,6 млрд рублей приходится на средства, полученные в кредитных организациях. Кредиты из республиканского бюджета составляют долю в размере 10,6% от суммы долга или 543,7 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составляют 220,4 млн рублей.