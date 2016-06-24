Магас, 24 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Самая большая по количеству детей, обучающихся в ней, школа будет построена в скором времени в столице Ингушетии — Магасе. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе главы региона, образовательное учреждение рассчитано на 1500 учащихся. Переступить порог своей новой школы они смогут уже к концу текущего года.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Здание школы возводится по современному уникальному проекту. Учебное заведение будет состоять из трех учебных корпусов. В каждом из них предполагается организовать раздельное ступенчатое обучение для младшей, средней и старшей возрастной группы детей. При этом для всех будут оборудованы отдельные спортзалы и столовые.

В новой школе также будут созданы все условия для занятия не только учебной деятельностью, но и спортом, для чего будут построены стадион с трибунами, площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Будут также созданы зоны для игр и отдыха дошкольников и учащихся. В самом здании будут предусмотрены спортивные и актовые залы, бассейн, школьный музей, медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты, кабинеты психолога, логопеда и социального педагога.

В настоящее время на территории, где разместится новая школа, ведутся работы по устройству нулевого цикла, сделан монолитный каркас подземной части здания.

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Министр образования РФ открыл в Ингушетии новую школу

Напомним, Ингушетия испытывает острую необходимость в увеличении ученических мест. В текущем учебном году в три смены учатся воспитанники девяти школ республики, расположенных в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах. Чтобы полностью избавиться от трёхсменного образования в регионе необходимо построить 10 новых школ. По прогнозам ингушских властей, к 2020 году число детей школьного возраста увеличится до 75,5 тыс. человек. В настоящее время на 65 тысяч детей школьного возраста в республике приходится порядка 120 школ, то есть около 40 тысяч ученических мест.