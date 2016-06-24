Сеул, 24 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Южная Корея увеличивает долю атомной энергии в общем объемы производимой в стране электроэнергии. Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что комиссия по ядерной и физической безопасности страны одобрила выдачу разрешения на сооружение на АЭС «Шин Кори» двух энергетической блоков APR-1400 — №5 и №6. Об этом сообщает портал Nuclear.ru.

Greg Dunlap Атомная электростанция

Первый блок АЭС Кори был запущен в 1978 году, мощность его составила 556 МВт. В период с 1983 по 1986 год были введены в эксплуатацию еще три энергоблока. Мощность второго составила 605 МВт, остальных двух — по 895 МВт. Все реакторы типа PWR. Владельцем и оператором станции является Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), дочерняя компания KEPCO.

Строительство еще четырех новых энергетический блоков начали в 2006 году. Им дали название Шин-Кори. На первом и втором энергоблоке используются водно-водяной реактор OPR-1000, разработанный американскими специалистами. Коммерческую эксплуатацию блоков начали в 2011 и 2012 годах соответственно.

В январе 2016 года на энергоблоке №3 АЭС «Шин-Кори» в Южной Корее начался этап энергетического пуска после того, как блок был впервые подключен к сети. В промышленную эксплуатацию блок был введен в мае текущего года. Сооружение реактора обошлось в $2,17 млрд. Что касается четвертого блока, его пуск запланирован на начало 2017 года.

Напомним, что оборудование для южнокорейской атомной станции поставляет американская фирма Westinghouse. В 2013 году вокруг ситуации с оборудованием, используемым на АЭС, произошел скандал. Когда комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи была вынуждена остановить работу двух ядерных реакторов и ряд операций на двух других реакторах из-за некачественных деталей. Дело в том, что комиссия выяснила, что некоторые детали, которые были использованы во время строительства двух первых реакторов «Шин Кори», имели поддельные сертификаты и не соответствовали стандартам качества.

Реакторы проходили регулярное техническое обслуживание. Однако вследствие выяснения указанных обстоятельств работу «Шин Кори-1» приостанавливали до тех пор, пока все некачественные детали не были заменены. По сообщению надзорной организации, почти 99% деталей, использованных в строительстве, не соответствовали стандартам качества. Также из-за этого инцидента был перенесен запуск третьего и четвертого энергоблоков. Как заявили в комиссии, некачественные детали должны быть заменены на всех четырех новых реакторах.

В общей сложности к 2013 году в стране по тем или иным причинам не работали 10 из 23 ядерных реакторов. Учитывая тот факт, что АЭС Южной Кореи обеспечивают более 35% потребности страны в электроэнергии, это является достаточно большой потерей в электроэнергии.

Справка ИА REGNUM :

На апрель 2016 года суммарная электрическая мощность АЭС в Южной Корее составила 23,1 ГВт от 25 имеющихся реакторов. В этой стране, как и во многих других, энергопотребление растет бешеными темпами. В связи с этим власти намерены развивать атомную отрасль, чтобы покрывать спрос на электричество. Уже к 2021 году Южная Корея хочет увеличить долю АЭС в общей генерации до 56%.

Свою позицию страна не изменила даже после «Фукусимы-1», когда многие страны решили либо уменьшать долю атомной энергии, либо оказаться от станций вовсе. Напротив, к 2030 году Республика Корея планирует экспортировать 80 ядерных реакторов, изготовленных по собственным технологиям. Сейчас южнокорейские специалисты строят АЭС, например, в ОАЭ, Турции, Индонезии, Китае и Индии.