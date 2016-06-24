В Астрахани водитель выгнал подростка из автобуса на жару
Астрахань, 24 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Астрахани подросток пережил стресс от поездки в автобусе. 14-летнего мальчика из общественного транспорта высадил водитель. Причиной тому стало отсутствие у перевозчика сдачи со 100-рублей купюры, который подросток хотел расплатиться за проезд. Вопиющая жестокость водителя вызвала бурную реакцию в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как рассказала мать потерпевшего, ребенку необходимо было доехать от остановки «Кирикили» до остановки «ГРЭС». Но «то, что на улице стояла невыносимая жара в 40 градусов, водителя не смутило. Он решил выгнать ребенка из транспорта», цитирует слова женщины служба информации «Астрахань FM». В результате, подросток не доехав до нужной остановки вышел, и, по словам женщины, пережил стресс и едва не получил тепловой удар.
В диспетчерской компании-перевозчика «АстраханьПассажирТранс» женщине на все вопросы также ответили резко, добавив, что водитель иметь сдачу не обязан.
«Надо хорошенько оштрафовать и водителя за неадекватность и организацию за не обеспечение всем необходимым. Тогда по-другому будут разговаривать», — написал один из участников группы Типичная Астрахань ВКонтакте.
«По закону, ИП или организация, оказывающая услуги за наличный расчет обязана иметь сдачу, что с утра, что с обеда. И еще потребитель всегда прав!!! Даже если этот потребитель совсем вам не нравиться и ведет себя не правильно», — отмечает Елена К.
Добавим, что подобные случаи не единичны. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Новороссийске ветеран Великой Отечественной войны «поплатилась» за то, что решила воспользоваться льготным проездным в маршрутке. Водитель заявил, что бесплатно никого возить не будет. До дома фронтовичке оставалось доехать еще несколько остановок, но водитель вылез из кабины и попытался вытащить бабушку из салона силой. За старушку вступились пассажиры, и словесная перепалка вылилась в драку.
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