Астрахань, 24 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Астрахани подросток пережил стресс от поездки в автобусе. 14-летнего мальчика из общественного транспорта высадил водитель. Причиной тому стало отсутствие у перевозчика сдачи со 100-рублей купюры, который подросток хотел расплатиться за проезд. Вопиющая жестокость водителя вызвала бурную реакцию в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

Как рассказала мать потерпевшего, ребенку необходимо было доехать от остановки «Кирикили» до остановки «ГРЭС». Но «то, что на улице стояла невыносимая жара в 40 градусов, водителя не смутило. Он решил выгнать ребенка из транспорта», цитирует слова женщины служба информации «Астрахань FM». В результате, подросток не доехав до нужной остановки вышел, и, по словам женщины, пережил стресс и едва не получил тепловой удар.

В диспетчерской компании-перевозчика «АстраханьПассажирТранс» женщине на все вопросы также ответили резко, добавив, что водитель иметь сдачу не обязан.

«Надо хорошенько оштрафовать и водителя за неадекватность и организацию за не обеспечение всем необходимым. Тогда по-другому будут разговаривать», — написал один из участников группы Типичная Астрахань ВКонтакте.

«По закону, ИП или организация, оказывающая услуги за наличный расчет обязана иметь сдачу, что с утра, что с обеда. И еще потребитель всегда прав!!! Даже если этот потребитель совсем вам не нравиться и ведет себя не правильно», — отмечает Елена К.

Добавим, что подобные случаи не единичны. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Новороссийске ветеран Великой Отечественной войны «поплатилась» за то, что решила воспользоваться льготным проездным в маршрутке. Водитель заявил, что бесплатно никого возить не будет. До дома фронтовичке оставалось доехать еще несколько остановок, но водитель вылез из кабины и попытался вытащить бабушку из салона силой. За старушку вступились пассажиры, и словесная перепалка вылилась в драку.

Подробнее: В Новороссийске водитель выгнал из маршрутки ветерана войны