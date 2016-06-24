Ульяновск, 24 июня, 2016, 16:45 — ИА Регнум. «На сегодняшний момент есть Сергей Маринин от ЛДПР, Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», есть ожидание кандидатов от «Справедливой России», от КПРФ. И есть врио губернатора Сергей Морозов. Пока номенклатура такая», — так охарактеризовал ИА REGNUM расклад политических сил в Ульяновском регионе в преддверии губернаторских выборов политолог Лев Павлючков.

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По мнению политолога — советника Сергея Морозова Льва Павлючкова, самое яркое событие губернаторской компании в Ульяновской области — это выдвижение федерального политика — лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, который 23 июня посетил Ульяновск и сделал ряд достаточно громких заявлений, весьма критичных, в адрес КПРФ.

«На самом деле это не совсем смешно, — пояснил он ситуацию в регионе. — Потому что Ульяновская область еще 10 лет назад была «красным поясом», но теперь в регионе протестные настроении присутствуют не в большей и не в меньшей степени, чем в других регионах. От местной КПРФ давно не ждут никаких хороших результатов, она отвратительно провела свою последнюю избирательную кампанию, получив только один из 40 мандатов в городскую думу Ульяновска. Поэтому Сурайкин — весьма интересный и перспективный игрок».

«Конференция «Единой России» уже поддержала кандидатуру врио губернатора Сергея Морозова, — продолжил политолог. — Сомневаться в его победе, если честно, не приходится, потому что он исполняет обязанности главы области по решению президента страны Владимира Путина. По большому счету, вся кампания строится от этого решения главы государства, тем более что в некоторых сферах социально-экономического развития Ульяновская область явно куда более прогрессивна, нежели соседние регионы, и уж тем более очень большой шаг она сделала с 2004 года при губернаторе Морозове. Больший шаг вперед, чем Саратовская, Самарская, Пензенская и любая другая область в ПФО».

Советник врио губернатора не скрывает, что «естественно, задаются вопросы о низком уровне доходов населения в Ульяновском регионе, о небогатом региональном бюджете». Но, по его словам, на эти вопросы достаточно легко получить ответы, потому что работа, которая была проделана губернатором Морозовым за последние годы, — это формирование фундамента. «На сегодняшний момент более 20 западных (в самом хорошем смысле этого слова) промышленных предприятий построили свои площадки и строят новые, есть особая экономическая зона, тоже весьма перспективная, — комментирует он. — Есть два международных аэропорта, чего нет нигде в стране, кроме Москвы. Есть прекрасная логистическая линия, есть огромные бюджетные инвестиции в Димитровграде, строительство ядерного центра».

«Несмотря на некоторую проблематичность, довольно естественную, настолько высока разница между Морозовым и его потенциальными оппонентами, что врио губернатора даже избирательную компанию вести не нужно, — отмечает Павлючков. — Он ее и не будет вести. Он не будет уходить в отпуск, а будет исполнять обязанности губернатора. Будет работать спокойно. Конечно, наверное, будут у него какие-то рабочие встречи в нерабочее время, наверное, будет несколько дней отпуска перед проведением масштабных мероприятий. Устраивать здесь предвыборный карнавал и упражняться в политических технологиях он не собирается, для этого нет малейшей необходимости».

«От ЛДПР мы ждем выдвижения действующего депутата Госдумы Сергея Маринина, — сообщил советник главы области. — Но это выдвижение, скорее, проходит по линии обязательной программы, нежели какого-то перспективного политического проекта. Не думаю, что этот кандидат (при всем уважении к нему, он, действительно хороший депутат, работает в интересах региона) наберет много голосов. Потолок ЛДПР — где-то в районе 8−10%. «Справедливая Россия» не определилась пока со своим кандидатом, мы ждем решения, уверен, что у эсеров все получится, для этого у них есть организационные ресурсы».

«Решение КПРФ тоже пока не известно: будет ли это кто-то из местных кандидатов, либо федеральная фигура, — сказал он. — Думаю, депутат заксобрания Алексей Куринный не пойдет на выборы, чтобы не портить себе карму, потому что результат может получиться крайне оскорбительный, и, вероятнее всего, все-таки будет выдвигаться фигура федеральная. Но федеральному игроку будет непросто пройти муниципальный фильтр».

Ходят слухи, что будет выдвигать лидер регионального отделения партии «Родина» Назир Шамсутдинов, который составит дополнительно давление на левом протестном фланге. «Скорее всего, «Родина» будет определяться как спойлер для КПРФ», — предположил Лев Павлючков.

«Не знаю, как сложится ситуация с другими партиями, кто будет желать выдвижения. На сегодняшний момент есть Маринин, Сурайкин, ожидание кандидатов от «Справедливой России», от КПРФ и врио губернатора. Пока номенклатура такая», — резюмировал он.