Киев, 24 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Автомобильные дороги

Anne Worner Дорога

Правительство Украины сконцентрирует усилия на разработке стратегии развития транспортных коридоров в стране, определении ресурсов финансирования и проведении публичных закупок для того, чтобы обеспечить начало полномасштабного строительства украинских дорог с весны 2017 года. Партнерам Киева выступят эксперты Всемирного банка, которые совместно с украинскими специалистами разработают стратегию развития украинских дорог.

«Я считаю, что коридоры с севера на юг, порты — раз, с запада на восток — два. Это два коридора, которые нам нужно построить в Украине для того, чтобы мы могли обеспечить, во-первых, чтобы украинцы ездили нормальными дорогами, во-вторых, чтобы мы могли стать очень влиятельным транзитером. Мы имеем колоссальный потенциал географического расположения. Не использовать его — это преступление», — заявил премьер Владимир Гройсман в ходе недавнего визита в США.

Как заявляют в Киеве, Всемирный банк дал предварительно свое согласие на финансирование проектов по развитию украинских дорог после разработки соответствующей стратегии, то есть финансирование строительства дорог будет происходить из государственных и частных ресурсов.

Гройсман же уточнил, что полномасштабное строительство может начаться с весны 2017 года, правда, для этого необходимо найти ресурсы, которые будут туда направлены — «это должно быть не менее нескольких миллиардов долларов».

При этом Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2016 году капитально отремонтировать как минимум 1700 км украинских дорог, плюс охватить ямочным ремонтом большинство украинских автодорог, заявил глава ведомства Владимир Омелян. Министр Кабинета министров Александр Саенко 22 июня уточнил, что на последнем заседании правительства были приняты три постановления Кабинета Министров о выделении определенных средств на ремонт дорог.

«Действительно, возможно, раньше сентября начнем комплексный ремонт дорог по всей стране. В постановлениях — около 100 листов разных маршрутов дорог, требующих первоочередного ремонта. На них и будут направлены эти средства», — заявил Саенко, однако не уточнил, о каких суммах идет речь. До этого премьер Гройсман заявлял, что его Кабинет министров направит 18−19 млрд гривен на ремонт и строительство дорог по всей стране.

«Сейчас лишь 3% автомобильных дорог находятся в нормативном состоянии. А 97% дорог эксплуатируются уже с нарушением нормативов. То есть это те дороги, по которым, мягко говоря, усложнен проезд. Несколько миллиардов долларов — это позволит восстановить порядка 3−4 тыс. км автомобильных дорог. Но учитывая то, что общая сеть страны составляет 170 тыс. км, то этого хватит на 2−3% автомобильных дорог», — заявил в эфире радиостанции «Голос Столицы» эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава. При этом, по мнению эксперта, украинские дороги в принципе не интересны ни одному из инвесторов.

«Единственный источник финансирования для дорог — это государство. Это либо деньги государственного бюджета, либо же кредиты под государственные гарантии. Украина уже неоднократно наступала на грабли концессионных дорог, когда тратились десятки миллионов долларов на попытки привлечь инвесторов, но ни один инвестор не заинтересовался теми проектами, которые предлагал «Укравтодор»», — отметил Кава.

Система управления на Украине коррумпирована и неэффективна, и ничто так наглядно не демонстрирует это, как состояние местных дорог, констатирует американский журнал Foreign Policy. Издание пишет о «печально известной» трассе М15, которая ведет от Одессы в сторону Румынии. «Каких-то 290 км до границы Европейского Союза… Теоретически — это часть важного торгового пути, соединяющего крупнейший морской порт Украины с Европой и Турцией. В реальности — просто катастрофа», — говорится в материале.

Зато Украина применит американский опыт в реформировании дорожного хозяйства, заявил министр Омелян. «Создание дорожного фонда — американская модель финансирования дорожной отрасли, которая работает в США с 50-х годов прошлого века. Она доказала свою эффективность. Мы хотим внедрить такую модель на Украине», — сказал чиновник. Подробности пока неизвестны.

Железная дорога

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым запрещается приватизация ПАО «Укрзализныця» — предприятия, отвечающего за функционирование железной дороги на Украине. За соответствующий закон 2 июня 2016 года проголосовало 250 народных депутатов Украины.

При этом остается несколько неопределенной ситуация с руководителем компании, польским менеджером и музыкантом Войцехом Балчуном. Например, украинские СМИ зафиксировали, что 14 июня, когда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Балчун работает «не покладая рук», руководитель «Укрзализныци» и по совместительству гитарист польской группы Сhеmіа выступал на концерте в Варшаве «на разогреве» у британской группы. Украинская пресса пишет, что Балчун преимущественно руководит через Skype и редко появляется на рабочем месте в Киеве.

В ответ поляк через социальные сети заявил, что последняя неделя «была одной из самых активных за прошедшие несколько лет». Он отчитался, что провел важные встречи с представителями Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка, Европейской бизнес-ассоциации, но самое главное — он якобы нашел «схемы», из-за которых «Укрзализныця» теряла значительные средства и подготовил план действий по их пресечению на ближайшие месяцы.

Особую пикантность ситуации добавляет то, что, согласно открытой информации, Балчун будет получать на Украине заработную плату в размере от $800 тыс. до $1 млн в год, при этом профсоюз работников «Укрзализныци» бастует и планирует выдвинуть требования к руководству, среди которых повышение зарплат и улучшение условий труда. В случае невыполнения в ближайшее время последует масштабная забастовка. Особенно проблемной остается ситуация с работниками железной дороги, оставшиеся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса — им месяцами не выплачивают зарплату, хотя предприятие там функционирует.

22 июня в Мариуполе состоялось первое в истории выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам транспорта. Одна из ключевых проблем — низкая пропускная способность перегона Камыш-Заря — Волноваха, единственного ж/д пути в Мариуполь, что приводит к перебоям поставки сырья на местные металлургические комбинаты. Мощности предприятий простаивают, а Украина теряет валютную выручку и отчисления в бюджет — по словам директоров, минимум миллиард долларов выручки ежегодно.

В «Укрзализныце» заявляют, что увеличить пропускную способность по направлению в Мариуполь можно за 750 миллионов гривен, председатель парламентского комитета Ярослав Дубневич возражает: «Укрзализныця» имеет все возможности до 1 ноября решить проблему грузоперевозок и увеличить пропускную способность… Промышленность — это не дойная корова… Хочет «Укрзализныця» зарабатывать деньги, пожалуйста, предоставляйте вовремя услуги — перевозите грузы, получайте за это плату. Полгода проблема не решается, а можно сделать в сжатые сроки за минимальные средства». Конфликт продолжается, решения не видно.

Первый замминистра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов рассказал о планах развития украинской железной дороги. Первый момент — закон о железнодорожном транспорте, который Верховная рада должна принять в ближайшее время.

«К зиме мы должны выйти на обновленную систему корпоративного управления — с независимыми членами набсовета, избранными по конкурсу, с четко выделенными и сбалансированными функциями набсовета, правления, с работающими комитетами в набсовете. Нужно создать инструменты контроля, чтобы предприятие сохранило вектор развития и ушло от политического влияния. Это совместный проект с ЕБРР, и я надеюсь, что специалисты и эксперты, которые помогали внедрять систему корпоративного управления в «Нафтогазе», помогут и нам», — отметил Кравцов. До конца года в «Укрзализныце» должны быть созданы грузовой и пассажирский филиалы, второй этап с четким выделением вертикалей — инфраструктурной, грузовой и пассажирской — должен завершиться до конца 2017 года и к 2020 году — выход на окончательное разделение, построение структуры независимого рынка, допуск частных операторов.

Также в «Укрзализныце» подвели финансовые итоги января-мая 2016 года — чистый убыток составил 916 млн грн. Финансовый план компании предполагает получение чистой прибыли по итогам года на сумму 96,8 млн грн.

Порты

Работники морских портов Украины на акции протеста в Киеве потребовали от властей остановить «системное уничтожение украинских портов и прекратить искусственное банкротство предприятий с целью их дальнейшей продажи или концессии».

Председатель профкома Херсонского морского торгового порта Валерий Тарнавский заявил, что все обвинения насчет неэффективности предприятий госсобственности — безосновательны, поскольку именно порты сегодня значительно пополняют госбюджет Украины.

«У нас забирают 75% прибыли — а это 11,1 млрд грн. Цель такова — обанкротить порт, а потом продать его за бесценок. Если ситуация в нашей отрасли не поменяется, то третьего Майдана не избежать», — сказал Тарнавский.

Пока пикетчики проводят предупредительные акции протеста.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении властей страны решить проблему завышенных портовых сборов в морских портах и доступа к причалам.

«Несмотря на позитивные тенденции в экономике Украины и инвестиционном климате, инвесторы до сих пор, к сожалению, вынуждены встречаться с преградами, например, с чрезвычайно высокими портовыми сборами, которые делают украинские порты менее конкурентоспособными. Уверен в том, что в ближайшее время мы, совместно с правительством, решим и эти проблемы», — заявил он в ходе открытия производственно-перегрузочного комплекса Bunge в Николаевском порту. 22 июня министерству инфраструктуры Украины было официально поручено сформировать проект методики расчета ставок портовых сборов, а уже 24 июня Кабинет министров Украины установил 50%-ную скидку на ставку портовых сборов для транзитных грузов, проходящих через украинские морские порты. Как сообщил министр инфраструктуры, предоставление таких скидок «поспособствует загрузке портовых мощностей, которые имеют значительные резервы, а привлечение транзитных грузов, кроме предприятий морехозяйственного комплекса, обеспечит развитие грузовой базы сухопутных перевозчиков, возрастут поступления в государственный бюджет».

Вместе с тем, директор по морским перевозкам ООО «Метинвест-Шиппинг» Андрей Смирнов заявил — пока что портовые сборы в стране в 2−5 раз выше, чем в странах-экспортерах, конкурирующих с Украиной. По информации Смирнова, портовые сборы в Украине повышаются с 2007 года, тогда как Китай, Голландия, Россия, Южная Африка снижают или не увеличивают их.

Морские порты Украины по итогам работы в январе-мае сократили перевалку грузов на 11,7% до 53,259 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Администрация морских портов Украины. В частности, перевалка наливных грузов уменьшилась на 27,3% до 4,255 млн тонн, грузопоток сухих сыпучих грузов уменьшился на 12,8% до 37,113 млн тонн, тарно-штучные грузы были обработаны на уровне аналогичного периода прошлого года.

Статистика

Транспортные предприятия Украины в январе-мае 2016 года сократили перевозку пассажиров на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 2,039 млрд чел., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно источнику, перевозка по железным дорогам страны сократилась на 0,1% (с учетом перевозок городской электричкой) — до 157,4 млн чел.

Услугами автомобильного транспорта в январе-мае-2016 воспользовалось 845,8 млн пассажиров — на 14,7% меньше, чем в январе-мае-2015. Авиационный транспорт перевез 2,4 млн пассажиров — на 15,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом перевозки пассажиров трамваями возросли на 0,7% — до 295,5 млн, троллейбусами — на 1,6%, до 454,6 млн, метрополитеном — сократились на 2,7%, до 283,3 млн.

В январе-мае 2016 года транспортные предприятия Украины перевезли 241,2 млн тонн грузов, что на 4,2% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Грузооборот вырос на 2,8% до 126,1 млрд ткм. При этом уменьшился грузооборот железнодорожного транспорта — на 5,5%, водного — на 34,8%. В свою очередь, грузооборот авиационного транспорта вырос на 3,5%, автомобильного — на 5,8%, трубопроводного — на 26,6%.

«Укрзализныця» по итогам января-мая 2016 года перевезла 135,4 млн тонн грузов, при этом транзитные перевозки сократились на 40% до 7,15 млн тонн, экспортные сократились на 11,8% до 45,86 млн тонн. Рост показали внутренние перевозки — на 18,5% до 67,03 млн тонн.