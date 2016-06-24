Минск, 24 июня, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Евразийский фонд стабилизации и развития получил отчёт руководства Белоруссии о выполнении контрольных показателей по состоянию на 1 июня и рассчитывает о скором выделении очередного транша в рамках $2-миллиардного кредита. Об этом 24 июля в Минске заявил журналистам министр финансов Белоруссии Владимир Амарин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам главы Минфина постсоветской республики, отчёт отправлен на прошлой неделе, а очередную часть льготного кредита в размере $300 млн в Белоруссии ожидают получить «в первой половине июля». Напомним, первый транш кредита ЕФСР в размере $500 млн пополнил госбюджет республики 30 марта, что позволило официальному Минску минимизировать падение курса «зайчика» и рассчитываться по внешнему госдолгу.

Амарин сообщил также о подготовке выпуска евробондов на сумму «до $1 млрд», что стало возможным после ограничения санкций, применявшихся Евросоюзом в отношении официального Минска. Руководитель Минфина Белоруссии выразил уверенность, что уже в 2017 году можно будет разместить семилетние долговые обязательства постсоветской республики, что позволит ей пройти пиковые платежи по внешнему госдолгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске работает миссия МВФ, изучающая экономическую политику руководства постветской республики. Ранее фонд рекомендовал властям Белоруссии осуществить структурные реформы, обусловив оказание финансовой помощи их началом. Совмин и Нацбанк Белоруссии не теряют надежды получить кредит МВФ в размере $3 млрд, однако фонд не спешит рассматривать заявку официального Минска. Тем временем кризис в Белоруссии сопровождается падением ВВП и, по мнению экспертов, докризисного уровня постсоветская республика достигнет нескоро.