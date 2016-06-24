Нижнекамск, Татарстан, 24 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В два раза меньше рыночной цены просил за алкогольную продукцию якобы известных брендов житель Нижнекамска. Мужчину задержали сотрудники полиции, за сбыт контрафакта ему грозит уголовная ответственность, сообщает 24 июня пресс-служба МВД по Татарии.

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В мае этого года правоохранители Нижнекамска получили информацию о 54-летнем уроженце Московской области, продающем кустарно изготовленные алкогольные напитки под известными марками. Мужчина на протяжении нескольких лет проживал в городе на Каме, сбывая мелкие партии товара проверенным покупателям.

Сотрудники полиции установили, что фальсификат поступал в Нижнекамск из Московской области. В результате обыска в квартире и гараже подозреваемого было обнаружено и изъято 404 литра алкогольной продукции, включая 183 литра водки, 13 литров коньяка, свыше 26 литров вина и около 180 литров виски.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мужчина находится под подпиской о невыезде, правоохранители заняты выявлением всех звеньев канала поставки контрафактной продукции.