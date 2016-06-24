Челябинск, 24 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Челябинский олигарх, председатель совета директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Александр Аристов, у которого в феврале 2016 года в аварии пострадал автомобиль Rolls-Royce, заявил, что деньги, которые ему будут выплачены по суду, он перечислит дочери Владислава Кантемирова — виновника аварии, передаёт телеканал «Первый областной».

wallspaper.ru Фемида

Олигарх заявил, что Кантемирова, водителя ВАЗ 2114, нельзя прощать за его безответственный поступок. Он — преступник, считает Аристов.

«Это же преступник, этот же человек может убить людей. Как он водит автомобиль? Это преступник за рулем, вооруженный автомобилем», — сказал Аристов.

Олигарх пояснил, что водитель не извинился за повреждённую машину. Более того, у него не забрали и водительское удостоверение после случившегося ДТП.

«Вдруг он кого-то убьет и оставит дочь без поддержки», — мотивировал своё решение олигарх.

Аристов сообщил, что после ДТП он встретился с Кантемировым. У них произошёл разговор. Но теперь Аристов настаивает на том, что водитель всё же обязан нести юридическую и материальную ответственность.

«Как иначе? Тем более, у него образ жизни. Он развелся с женой, у него дочь, платит алименты. Как говорят, с его зарплаты в 40 тысяч он платит 25%», — сказал Аристов.

По словам олигарха, перечислить деньги семье Кантемирова будет справедливо. На имя дочери виновника ДТП будет открыт счёт, куда и пойдут деньги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг Аристова и его повреждённого в аварии Rolls-Royce разгорелся скандал. Поводом для этого стал иск предприятия к одному из жителей региона о взыскании 3,4 млн рублей за разбитую машину.

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