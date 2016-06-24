Волгоград, 24 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Постановлением мирового судьи директор волгоградской средней школы №32 Ольга Рыльцева привлечена к административной ответственности за нарушение прав обучающихся образовательных организаций и наказана штрафом в размере 10 тыс рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Основанием для ее привлечения к ответственности послужили материалы проверки прокуратуры Краснооктябрьского района города Волгограда.

В ходе проверки установлено, что 16 марта 2016 года 14-летняя школьница, почувствовав недомогание, обратилась за помощью в школьный медицинский кабинет. Фельдшер школы сообщил классному руководителю о плохом самочувствии ребенка и рекомендовал сообщить об этом родителям школьницы.

Классный руководитель отказалась освободить девочку от учебных занятий и ничего не сообщила родителям о плохом самочувствии ученицы. После школы родителям девочки пришлось доставить ее в больницу, где в течение 15 дней ребенок проходил обследование и лечение сердечно-сосудистой системы.

Прокурор Краснооктябрьского района Волгограда инициировал привлечение директора школы к административной ответственности и потребовал устранения выявленных нарушений. В результате классному руководителю и заместителю директора объявлены выговоры.