Донецк, 24 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В пятницу, 24 июня, в центре Донецка на территории республиканского травматологического центра прогремел взрыв. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщили участники следственной группы МВД, которые работают на месте происшествия.

Brett Neilson Взрыв

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ) направленного действия, — отметил источник. — Устройство было установлено возле здания морга».

Отметим, что глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко уже прокомментировал данное происшествие.

«Это покушение на командира разведбата, позывной Моторола (Арсений Павлов), — сказал он. — Покушение не удалось. Скажу откровенно я знаю Арсения, как воина, как мужчину, поверьте есть масса других мест, где его можно подорвать, если захотеть, но делать это на территории больницы, где лежат дети и ходят люди гражданские… Это уже переходит все понимание человеческое».