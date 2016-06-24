Калуга, 24 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Сегодня, 24 июня, накануне городского Дня выпускников, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов пообщался с педагогами и выпускниками и поздравил их с окончанием школы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава областного центра отметил, что впервые в Калуге День выпускника установлен решением гордумы и фактически стал общегородским праздником.

«За годы учебы вы прошли большой и увлекательный путь, наполненный учебой и творчеством, познанием и дружбой, первыми открытиями и победами. Все эти годы рядом с вами были учителя, они обучали, воспитывали, передавали свои знания и опыт. Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните в своих сердцах чувство глубокой признательности за их труд и заботу», — обратился к выпускникам Александр Иванов.

Также глава Калуги пожелал выпускникам успешно определиться с выбором профессии и трудиться на благо родного города.