Москва, 25 июня, 2016, 05:23 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московское мороженое»

В Москве стартовал городской праздник — фестиваль «Московское мороженое». В рамках мероприятия в столице до 10 июля будет работать 32 площадки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московское мороженое»

Как пояснили организаторы фестиваля, символами праздника стали клубнично-розовые пингвины, которые любят есть мороженое и дарить радость детям и взрослым.

Работа «Московского мороженого» в будни будет проходить с 14:00 до 18:00, а в выходные — с 12:00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь за ролл-мороженым

Так, все желающие смогут узнать как производится мороженое, попробовать необычные вкусы любимого лакомства, такие как бекон, халва, зеленый чай, картофель и жареный лук. Кроме того, на празднике обещают продемонстрировать «портретное» мороженое с известными личностями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Московское мороженое»

Напомним, фестиваль мороженого в Москве проводится в рамках цикла фестивалей «Московские сезоны». Ранее глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что в среднем ежегодно москвичи съедают порядка 5 килограммов мороженого.