Москва, 24 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Официальная Москва следила за референдумом в Великобритании о статусе страны в Евросоюзе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 24 июня.

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«Состоявшийся в Великобритании референдум, в ходе которого большинство населения страны проголосовало за выход Соединенного Королевства из Европейского союза, мы рассматриваем как сугубо внутреннее дело этого государства и Евросоюза. При этом, разумеется, следили за волеизъявлением британцев, учитывая его последствия для Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что итоги плебисцита «еще предстоит оценить, но уже вполне очевидно, что итоги референдума наглядно продемонстрировали серьезные противоречия в ЕС, различия во мнениях по целому ряду основополагающих вопросов, прежде всего относительно степени интеграции в рамках Союза»: «Безусловно, многое будет зависеть от того, какое решение по итогам плебисцита примут британский парламент и правительство страны».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.