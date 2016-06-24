Санкт-Петербург, 24 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Троицкий мост, начиная с сегодняшнего вечера, будет несколько раз полностью закрываться для движения автотранспорта и пешеходов ради проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом напомнили 24 июня в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

mostotrest-spb.ru Троицкий мост

Троицкий мост связывает центральную часть Санкт-Петербурга с Петроградской стороной и является одной из наиболее загруженных переправ через Большую Неву. Праздник «Алые паруса» состоится в ночь с 25 на 26 июня 2016 года.

Как отметили в УГИБДД, в соответствии с распоряжением комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Троицкий мост полностью закрыт как для автомобилистов, так и для пешеходов в период:

— с 20:45 24-го июня до 05:00 25-го июня; с 13:30 25-го июня до 12:00 26-го июня; с 23:50 26-го июня до 05:00 27-го июня.

Кроме того, мост будет разведён с 20:55 24 июня до 04:50 25 июня и с 14:00 25 июня до 12:00 26 июня.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Пятого канала», выступающего организатором проведения «Алых парусов», Троицкий мост в этом году является центральным элементом торжеств. Кульминацией праздника выпускников станет появление брига под алыми парусами в пролете моста.

Всероссийская трансляция праздника «Алые паруса» на «Пятом канале» начнется в 22:00 по московскому времени 25 июня и продлится три часа. В подготовке трансляции задействовано около трехсот специалистов, три передвижные телевизионные станции и более пятидесяти телекамер, сообщили в пресс-службе телеканала.

Как отметили накануне в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ожидается, что в празднике примут участие не менее миллиона человек из Петербурга и других регионов. Безопасность и правопорядок во время проведения праздника будут обеспечивать около 1800 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, для подготовки к «Алым парусам» до 05:00 28 июня полностью перекрыли правую сторону Троицкого моста по направлению от Троицкой площади к площади Суворова. Автомобильное движение по мосту из центра в Петроградский район закрыто. Пешеходы могут перемещаться по левой стороне моста. Одностороннее движение также ввели по Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, по Кронверкской набережной от проспекта Добролюбова к Троицкому мосту с возможностью левого поворота с Кронверкской набережной на Каменноостровский проспект.