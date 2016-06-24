Амстердам, 24 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Овощи и злаки, которые ученые из Нидерландов вырастили на почве, близкой по составу к марсианской, оказались съедобными и безопасными, сообщает The Guardian.

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В ходе эксперимента в почву были высажены редис, горох, рожь и помидоры. Потом продукты попали на анализ в лабораторию.

По его результатам выяснилось, что употреблять овощи и злаки в пищу можно без опаски. Ученые отметили, что сами они еще на вкус продукты не пробовали, однако считают, что овощи и злаки на Марсе можно выращивать спокойно.