Анкара, 24 июня, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 24 июня, что Европейский союз должен отнестись очень внимательно к решению Великобритании, а также пересмотреть свой политический курс, сообщает Reuters.

Vera Kratochvil Турция и Евросоюз

«ЕС должен отнестись к этому событию очень внимательно и переоценить свой будущий курс», — отметил глава турецкого правительства.

Йылдырым также выступил с критикой своего британского коллеги Дэвида Кэмерона, который построил свою аргументацию за сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС на том, что Турция не станет членом блока в ближайшем времени.

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.