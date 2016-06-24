Челябинск, 24 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Кратное превышение допустимых норм в единственном для Челябинска источнике питьевой воды, водохранилище Шершни, обнаружили активисты экологической организации «Время Че».

Shoorick (Alexander Sapozhnikov) Берег водохранилища Шершни

Пробы воды в июне выявили превышение по аммиаку в 15 раз, мутности — в два раза, цветности — в шесть раз, перманганатной окисляемости — в два раза. Показательно, что другие водоемы в Челябинске — озеро Смолино, Первое, река Миасс — не загрязнены как Шершни, хотя вода из них используется для технических нужд предприятиями города.

Активисты организации «Время Че» осуществляли забор проб и проводили анализ воды, начиная с марта 2016 года. Уже тогда показатели Шершней были существенно хуже, чем у других водоемов в городе. В мае ситуация подтвердилась, а в июне данные по единственному источнику питьевой воды для города стали вопиющими, сообщили экологи корреспонденту ИА REGNUM.

«Превышение по аммиаку в 15 раз говорит о процессах разложение органических веществ в воде. А это в свою очередь, скорее всего, следствие попадания в водоем канализационных отходов. В мае месяце мы проводили эко-рейды. Тогда были обнаружены более 100 свалок мусора. Также, возле санатория Волна, у берега располагаются несколько домов, канализация которых сбрасывается в вырытые на расстоянии 30−50 метров от водохранилища ямы», — отметила пресс-секретарь общественной экологической организации «Время Че» Екатерина Косилкова.

«Мы, конечно, шокированы полученными результатами. Наша задача проинформировать граждан и соответствующие органы, — пояснила Екатерина, — лето длинное, забор проб не будет последний».

Общественная организация «Время Че» организована в 2015 году группой неравнодушных к проблеме экологии челябинцев. Организация создана с целью информирования общества об экологических проблемах города Челябинска. Общественники взаимодействуют с природоохранной прокуратурой. Выявленные нарушения экологических норм доносятся и до исполнительных органов власти. Так, выявленные в мае 2016 года свалки мусора на берегу водохранилища Шершни, были ликвидированы администрацией через месяц.

Организация существует за счет волонтерского движения неравнодушных граждан. Лидер движения — Феликс Панов. По информации пресс-центра, эко-движение какого-либо финансирования не получает. С зарубежными фондами не сотрудничает. Участники самоорганизуются и действуют на собственные средства, затрачивая свое свободное время.