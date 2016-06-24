Москва, 24 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Родители девяти школьников, пострадавших во время шторма на Сямозере в Карелии, получили единовременные выплаты на общую сумму 2,7 млн рублей, сообщает 24 июня департамент труда и соцзащиты населения Москвы.

pladkani Пустая лодка

Компенсация была оформлена 23 июня 2016 года, зачисление денежных средств на счета получателей осуществлено на следующий день, 24 июня, уточняется в сообщении.

Ранее правительством Москвы было принято распоряжение о выплате семьям погибших и пострадавших в Карелии детей единовременной материальной помощи. Согласно документу, родные погибшего ребенка получат 1 млн рублей, родные пострадавшего ребенка, проживающего в Москве, получат 300 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня 47 детей и 4 взрослых отправились на трех лодках в плавание по Сямозеру, несмотря на непогоду. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, работа лагеря «Парк-отель Сямозеро» прекращена.

Читайте также: Против фельдшера возбудили дело за игнорирование звонка ребенка с Сямозера