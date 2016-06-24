Екатеринбург, 24 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в разжигании вражды и ненависти передано для рассмотрения в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) kaisender Лифт

Противоправная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с сыщиками из отдела по борьбе с экстремизмом регионального полицейского главка. По данным следствия, обвиняемый зимой 2016 года оставил в лифте дома по улице Ангарской надпись и изображение экстремистского содержания. Понимая, что оставленные им в лифте «художества» будут вынуждены наблюдать жители дома и их гости, молодой человек надеялся, что авторство рисунка и надписи никогда не будет установлено. Однако вскоре после проведённых оперативно-розыскных мероприятий он был задержан.

Отметим, что санкция по данной уголовной статье предусматривают до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, другой житель Екатеринбурга отправится под суд за размещение видеозаписи экстремистского содержания в социальных сетях. Следствием установлено, что ролик был размещён гражданином весной 2014 года. Назначенная следствием экспертиза подтвердила, что содержание видеозаписи носит экстремистский характер, и направлено на разжигании вражды и ненависти по национальному признаку.

Напомним, что в конце февраля 2016 года судом был признан виновным в разжигании вражды и ненависти бывший преподаватель еврейской гимназии «Ор-Авнер», а также жительница Екатеринбурга, размещавшая на своей страничке в социальной сети экстремистские материалы, взятые с пабликов украинских националистов.