Великобританию призвали как можно скорее покинуть ЕС
Брюссель, 24 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Великобритании следует покинуть состав Европейского союза (ЕС) как можно скорее. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Европарламента Мартина Шульца, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которое было опубликовано 24 июня на сайте Евросовета.
«Мы ожидаем, что правительство Великобритании выполнит решение британского народа (о выходе Британии из состава ЕС) как можно скорее, несмотря на все негативные последствия, — сказано в сообщении. — Любая задержка вызовет излишнее продолжение неопределенности».
При этом подчеркивается, что Евросоюз уважает решение народа Великобритании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода страны из ЕС.
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