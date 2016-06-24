Брюссель, 24 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Великобритании следует покинуть состав Европейского союза (ЕС) как можно скорее. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Европарламента Мартина Шульца, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которое было опубликовано 24 июня на сайте Евросовета.

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«Мы ожидаем, что правительство Великобритании выполнит решение британского народа (о выходе Британии из состава ЕС) как можно скорее, несмотря на все негативные последствия, — сказано в сообщении. — Любая задержка вызовет излишнее продолжение неопределенности».

При этом подчеркивается, что Евросоюз уважает решение народа Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Европейском союзе (ЕС). По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода страны из ЕС.

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