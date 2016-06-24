Москва, 24 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Запуск Кожуховской линии метро улучшит транспортную доступность для порядка 800 тысяч жителей столицы, а также города Люберцы и других ближайших городов Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра станции «Некрасовка», сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Схема метрополитена в вагоне

«Строящаяся сегодня Кожуховская ветка метро — одна из самых сложных и протяженных линий столичной подземки. Ее длина от «Авиамоторной» до «Некрасовки» составляет более 17 километров. Эта очень важная и нужная линия придет в Некрасовку, где уже проживает около 50 тысяч человек. А через несколько лет население района превысит 100 тысяч», — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что новая линия разгрузит Калининскую и Таганско-Краснопресненскую ветки метро.

«В строительстве и проектировании этой ветки принимают участие не только москвичи, но и специалисты из Санкт-Петербурга, Казани, Минска. Так что эту стройку можно назвать всероссийской или даже международной», — заключил градоначальник.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Кожуховская линия метро свяжет станцию «Некрасовка», расположенную на территории одноименного района на юго-востоке Москвы, с центром столицы. По планам она пройдет параллельно Таганско-Краснопресненской ветке. Точкой пересечения обоих линий станет станция «Лермонтовский проспект».

Часть тоннелей Кожуховской линии строятся так называемых «испанским» методом, с помощью одного тоннелепроходческого щита большого диаметра. Таким образом в одном тоннеле будут двигаться два поезда.

Ранее планировалось, что станция «Некрасовка» и вся Кожуховская линия откроются в 2018 году. Однако, по словам главы Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина ввести часть Кожуховской линии в эксплуатацию получится раньше намеченного срока. Не исключено, что участок от «Некрасовки» до «Косино» удастся запустить в конце 2017 года.