Москва, 24 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. На территории Татарии появится инновационный центр. Об этом 24 июня в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Хочу проинформировать, что на этой неделе подписал концепцию создания территориально обособленного инновационного центра, который расположен в Татарстане», — сказал Медведев.

Напомним, на сегодняшний день главным инновационным центром является «Сколково». Приказ о создании «Сколково» был подписан Дмитрием Медведевым в 2010 году. Полностью доработать проект планируется к 2020 году.