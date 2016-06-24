Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Прозрачная горка из стекла толщиной 3,2 см открылась на самом высоком здании в Лос-Анджелесе — 73-этажной башне Банка США, сообщает Reuters.

fotobias Силуэт горки на закате

Горка, получившая название Skyslide, будет использоваться как аттракцион, расположенный снаружи здания. Высота её составляет 305 метров — это уровень 70-го этажа башни банка. Длина конструкции составляет 14 метров.

Желающие могут скатиться с горки, оказавшись в результате на платформе — на 69-м этаже. Воспользоваться развлечением можно будет уже 25 июня.

Владельцы сооружения утверждают, что кататься на горке безопасно: вся конструкция закрыта и сделана из надёжного, толстого стекла, способного выдержать даже землетрясение. Владеет зданием сингапурская компания OUE Ltd.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе (провинция Хунань) построили стеклянный мост длиной 393 метра. Ширина моста составляет шесть метров. Утверждается, что конструкция может выдержать нагрузку в 800 человек.