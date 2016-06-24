Красногорск, 24 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В 2016 году в Подмосковье впервые пройдет Единый день выпускных балов. Даты была определена 25 июня. По словам депутата Мособлдумы Андрея Голубева, выпускников ждет обширная развлекательная программа. Следить за общественным порядком будут сотрудники полиции, нарушителей, в том числе употребляющих спиртное, ждет серьезное административное наказание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заявил член комитета Мособлдумы по вопросам молодежи, спорта и туризма Андрей Голубев, выбор Единого дня проведения выпускных в Подмосковье вполне оправдан, так как позволит наиболее тщательно скоординировать работу всех служб региона.

«Впервые в Московской области определен Единый день проведения выпускных балов. Основные мероприятия в сельских и городских школах пройдут 25 июня. Считаю, что это правильно, ведь так можно подготовиться более централизовано. Разумеется, это торжественный день для всех выпускников, их родителей, учителей. Праздноваться выпускные будут и в стандартной форме (вручение дипломов), и в виде неофициальной части. Правоохранительные органы и органы местной власти приняли все меры. Будут дежурить сотрудники полиции», — пояснил депутат.

По словам Голубева, в области будет действовать ограничение на продажу спиртных напитков: «В этот раз большинство муниципальных образований приняли решение временно ограничить продажу алкоголя в день проведения выпускных. Где-то это запрещено полностью, где-то — вблизи мест проведения выпускных, но меры такие приняты. Разумеется, если будет нарушение, то это будет наказываться в административном порядке. Штраф очень приличный».

Он также отметил, что выпускников школ очень ждут в Подмосковье, которое особенно нуждается в специалистах инженерного и технического профилей.

«Конечно, нам нужны, как и раньше, экономисты и юристы, но я считаю, что другие специальности сейчас будут более востребованы. Те, кто изберет именно эти профессии, сделают карьеру быстрее. Разумеется нам нужные привычные специальности. Очень дефицитны педагоги», — заключил парламентарий.

Отметим, что 24 июня в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» пройдет бал выпускников. На мероприятие приглашены выпускники, получившие 100 баллов по ЕГЭ, победители и призеры Всероссийской олимпиады и международных олимпиад школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день проведения выпускных, который в 2016 году в Подмосковье придется на 25 июня, по мнению экспертов, поможет лучше обеспечить взаимодействие всех служб безопасности. «Речь идет о мероприятии, в ходе которого детям вручат аттестаты. После него школьники вместе с родителями смогут решить где и как отпраздновать выпускной дополнительно», — пояснили в правительстве региона.