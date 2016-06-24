Липецк, 24 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Липецке с жителями улиц Калинина и Радиаторной, дома которых вновь были подтоплены в результате прошедшего 19 июня сильного ливня, 23 июня встретились глава города Сергей Иванов, его первый заместитель Евгений Губанов, руководители профильных ведомств мэрии и строительных компаний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, Иванов согласился, что нужно за счет подсыпки грунта поднять берега протекающей вдоль кварталов частного сектора Липовки и углубить русло под мостом через нее, но также отметил необходимость «системного» решения проблемы.

Весна. Большая вода. 1897

Технической возможности предотвратить подтопление оказавшегося «в котле» района нет — такой вердикт вынесли проектировщики. Самым оптимальным вариантом, как и досконально изучившие вопрос специалисты, мэр считает его расселение и освоение освободившихся земельных участков строительными организациями. «Предварительно их поверхность должна быть поднята и укреплена, выполнена надежная дренажная система. Затем, как и предусмотрено Генпланом, на улучшенной территории начнется возведение многоэтажных домов. Только тогда станет возможным и строительство в этом месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строители готовы равноценно обменять жилье в «проблемных» районах на новые квартиры. Принципиальных возражений у жителей тоже нет, однако не у всех есть необходимые документы: у кого-то не узаконена пристройка, у кого-то не приватизировано жилье, потому кроме частных домов на этих улицах остались здания барачного типа. Как отметил генеральный директор «Спецфундаментстроя» Евгений Сыров, похожая ситуация в Липецке была с 28-квартирным домом на улице Газина. Департамент ЖКХ оперативно решил все возникшие по приватизации вопросы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на областной центр 19 июня за 1,5 часа обрушилось 50% месячной нормы осадков. Вода зашла в десяток домов, а в отдельных строениях поднялась выше одного метра над уровнем пола. Было подтоплено несколько районов, ливневая канализация забилась — как и год назад во время такого же сильного ливня.