Москва, 24 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В компании TeleTrade прокомментировали распространенную рядом СМИ информацию об обысках, прошедших в некоторых офисах этого крупного российского форекс-дилера. Напомним, 17 июня об обысках сообщил официальный представитель МВД России. Он не упомянул ни названия форекс-дилера, ни фигурантов дела, но рассказал о заведенных в отношении сотрудников компании уголовных делах по статье «мошенничество». В этот же день в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в правоохранительных органах о том, что обыски проводились в офисах TeleTrade.

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В компании информацию о проверках подтвердили, но заявили, что они проходили десятью днями ранее и никаких уголовных дел в отношении сотрудников и руководства не возбуждалось. Претензии же правоохранительных органов касаются «неустановленной группы лиц в рамках возбужденного уголовного дела в одном из регионов».

В компании информацию о проверках подтвердили, но заявили, что они проходили десятью днями ранее и никаких уголовных дел в отношении сотрудников и руководства не возбуждалось. Претензии же правоохранительных органов касаются «неустановленной группы лиц в рамках возбужденного уголовного дела в одном из регионов» и относятся к деятельности партнёра компании.

По данным Вести.ru, форекс-дилер OOO «Tелетрейд Групп», на днях получивший лицензию Банка России, в принципе не может быть объектом проведения обысков. Согласно закону, вступившему в силу с 2016 года, для начала деятельности российскому форекс-дилеру после получения лицензии необходимо вступить в признанную ЦБ РФ саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую форекс-дилеров (СРО) и открыть номинальный счет в российском банке, а также согласовать с СРО рамочный договор и другие требования к деятельности форекс-дилера. Пока ООО «Телетрейд Групп» получена только лицензия Банка России, остальные условия еще не выполнены.

«С момента учреждения ООО «Телетрейд Групп» не вела никакой деятельности на территории России, не привлекала ни одного клиента, не вела какой-либо предпринимательской деятельности», — заявил генеральный директор ООО «Телетрейд групп» Андрей Рыбин.

«Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп», получившая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера вступило в Ассоциацию форекс-дилеров, которая планирует получить статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, — отметил Евгений Машаров, руководитель Ассоциации форекс-дилеров (АФД). — Но ни одна компания, являющаяся членом АФД, деятельности в качестве форекс-дилера в настоящее время вести не может, так как для этого требуется внесение АФД в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка».

Более того, сообщают Вести.ru, в отношении «Телетрейд Групп» не проводились никакие проверки и следственные действия. Требования к лицензии форекс-дилера у Банка России очень жесткие, и выполнить их может не каждый. Именно поэтому с рынка форекс в России за последние полгода просто ушли ряд компаний, оказавшихся неспособными выдержать этот «экзамен» Банка России. Некоторые, включая действительно крупных игроков, получили отказ и заявили о намерении повторной подачи документов на лицензию.

Как рассказали «Вестям» в самом «Телетрейд Групп», сотрудники Банка России очень внимательно подходили к оценке соответствия компании лицензионным требованиям. «В офисе ООО «Телетрейд Групп» проводилась выездная проверка ЦБ, где представители Центробанка на месте проверяли все программное обеспечение, систему внутреннего учета, основной и резервный центры обработки данных, для того чтобы убедиться в надежности работы ПО, резервировании, передаче и шифровании данных и т.д.», — отметил Андрей Рыбин.

Однако российский форекс-дилер — это не единственная компания группы компаний TeleTrade. В группу входят также TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, имеющая лицензию Кипрской комиссии по рынку ценных бумаг (CySEC) и работящая в 11 странах ЕС, и белорусская компания ООО «ТелетрейдБел», включенная в реестр форекс-компаний Нацбанка Белоруссии. До вступления в силу закона на территории Российской Федерации работал форекс-брокер Teletrade DJ Ltd, зарегистрированный в Сент-Винсент и Гренадины. Именно у этой компании были партнерские офисы в различных городах России, включая Москву, которые оказывали консультационные услуги, обучали потенциальных клиентов умению торговли на рынках. И, судя по всему, у правоохранительных органов возникли вопросы к одной из таких региональных организаций, полагают «Вести».

«Обыск проводился в рамках уголовного дела, возбужденного в Самаре, — рассказал вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло. — На сегодняшний день отсутствуют какие-либо уголовные дела, которые могли бы свидетельствовать о претензиях к компании TeleTrade».

«На рынке «Форекс» всегда очень много рисков, — отметил Ян Арт, вице-президент банковской ассоциации России, — здесь работает психология «я заработал много денег, потому что я умный, а потерял я много денег на сделках, потому что компания плохая». По этой причине, к сожалению, клиенты часто предъявляют претензии к компании. Сейчас рынок находится в стадии подготовки к регулированию. У финансовых рынков России, в том числе у «Форекс», есть единый регулятор — Банк России. Я думаю, что именно он должен быть центром принятия решений по клиентским жалобам. Потому что вопрос сделок на рынке — это вопрос бизнесовый. Там нужен арбитраж, точечные профессиональные исследования каждой претензии. Поэтому решать вопросы бизнеса некими уголовными методами некрасиво, бесперспективно и бессмысленно. Получается, что это шантаж компании со стороны клиента: «либо я буду в прибыли, либо я устрою вам полицейское давление». Это неправильно, так как бизнесовые претензии всегда должны рассматриваться в арбитражных судах, а вопросы финансового рынка и вовсе регулятором и его специальными службами».