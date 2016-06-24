Лондон, 24 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Светлана Кузнецова, имеющая высший 13-й номер посева среди российских теннисисток, встретится с датской спортсменкой Каролин Возняцки в первом раунде Уимблодона, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

jackmac34 Теннисный мяч

Соперники определены жеребьевкой турнира, итоги которой подведены недавно. Кроме того, определены соперницы прочих российских теннисисток.

Так, Дарья Касаткина сыграет с американкой Викторией Дюваль, Маргарита Гаспарян встретится с чешской теннисисткой Денисой Аллертовой, Евгения Родина — с украинкой Лесей Цуренко, Анастасия Павлюченкова сыграет с Су-Вэй Се из Тайваня, Марина Мельникова — с Юлией Путинцевой из Казахстана, Екатерина Макарова — со шведкой Юханной Ларссон, а Елена Веснина — с теннисисткой, прошедшей квалификацию.

Действующая чемпионка турнира Серена Уильямс начнет выступления с матча против теннисистки, прошедшей квалификацию.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром серии Большого шлема. Он будет проходить с 27 июня по 10 июля в Лондоне.