Ростов-на-Дону, 24 июня, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Женская гандбольная сборная России приступила к подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Учебно-тренировочный сбор проходит в Сочи. Национальную команду было решено укрепить подопечными Яна Лесли, восемь ростовчанок прибыли в расположение коллектива Евгения Трефилова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба 24 июня.

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По словам игрока ГК «Ростов-Дон» Ксении Макеевой, для подготовки к главным играм четырёхлетия есть все необходимое, между тренировками команда посещает восстановительные процедуры.

«Полагаю, основная задача — поднять наше физическое состояние и прийти в хороший игровой тонус. Хорошо, когда подготовка идёт вместе с одноклубницами, однако в сборной никакого разделения нет. Мы все вместе работаем ради общего дела», — сказала Макеева.

Делать прогноз на выступление на Олимпиаде-2016 гандболистка не стала, но отметила, что «нужно выходить и играть на победу, приложить к играм все силы и мастерство».

Напомним, что россиянки одержали победу в каждой встрече олимпийского отборочного турнира, который прошел с 18 по 20 марта в Астрахани. Оказались бессильны перед натиском команды Трефилова сборная Польши (27:25), Мексики (37:17) и Швеции (37:29). По словам ростовчанок, самым трудным оказался матч с полячками.

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