Варшава, 24 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда заявил 24 июня, что после победы сторонников Brexit’а необходимо принять меры к тому, чтобы предотвратить выход других стран из состава блока, сообщает Reuters.

moritz320 Разрыв Евросоюза

«Нужно сделать все, чтобы предотвратить выход других стран», — отметил глава Польши, добавив, что Варшава стремится сохранить свои экономические и оборонные связи с Великобританией.

Напомним, после объявления результатов референдума в Великобритании целый ряд настроенных критически по отношению к ЕС политиков призвал провести такие мероприятия в их странах.