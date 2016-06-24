Улан-Удэ, 24 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Николая Кривошеева. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

pixabay.com Пожар в лесу

По версии следствия, руководитель РАЛХ отдал распоряжение отозвать 28 работников федеральной лесопожарной службы с пожара в Баянгольском лесничестве Баргузинского района Бурятии. При этом он знал, что пожар не ликвидирован, а после его локализации необходимо проводить дотушивание и окарауливание, уточнили в ведомстве, добавив, что таким образом Кривошеев хотел «приукрасить действительное положение дел».

«Действия должностного лица привели к неправильной оценке лесопожарной обстановки, непринятию своевременных и действенных мер по тушению пожаров, к искажению статистики, причинению существенного вреда лесному фонду и растрате бюджетных средств. Всего зафиксировано 50 гектаров выгоревшего леса, сумма ущерба составила более 33 миллионов рублей», — говорится в сообщении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Бурятии Вячеслав Наговицын решил расторгнуть контракт с руководителем РАЛХ Николаем Кривошеевым в мае текущего года. Данное решение было принято в связи с тем, что руководитель РАЛХ «не справился с задачей обеспечения нормативных сроков тушения возникающих в лесах пожаров при наличии необходимых для этого сил и средств», объяснили в республиканском правительстве. Также одной из причин увольнения называлась недостоверная информация о лесных пожарах, предоставляемая Кривошеевым.

В июне временно исполняющим обязанности руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства был назначен Дмитрий Ставников. До этого он исполнял обязанности заместителя руководителя агентства — начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назначен врио руководителя агентства лесного хозяйства Бурятии

Добавим, 24 июня в Бурятии действуют семь очагов лесных пожаров на общей площади около 5 тыс. га в Муйском, Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике. Еще пять очагов локализованы на общей площади более 270 га в Селенгинском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах.